Milli kaleci Berke Özer’e Avrupa’dan talip! İngilizler geliyor

Milli kalecinin peşine Aston Villa düştü (AA)

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor'un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı. Gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çekmeyi başaran Özer, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

YENİDEN AVRUPA'YA DÖNECEK

Bir dönem Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde ise Portekiz ekibi Portimonense ile Avrupa'da boy gösteren Berke Özer, daha sonra Eyüpspor'a transfer olmuş ve takımıyla 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de de önemli performanslar sergileyen Berke Özer'in de Aston Villa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki kaleci daha önce verdiği röportajlarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini dile getirmişti.

Ayrıca Almanya basınında da çıkan haberlerde, Bundesliga ekibi Leipzig'in de milli kalecinin durumunu yakından takip ettiğine dikkat çekildi.