09 Mart 2025, Pazar
Haberler Eyüpspor Haberleri Eyüpspor evinde Konyaspor'u mağlup etti

Eyüpspor evinde Konyaspor'u mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 18:30
ABONE OL
Eyüpspor evinde Konyaspor’u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 15. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Konyaspor'un tek golü ise 58. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Konyaspor ise 28 puanda kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eyüpspor evinde Konyaspor’u mağlup etti Eyüpspor evinde Konyaspor’u mağlup etti Eyüpspor evinde Konyaspor’u mağlup etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör