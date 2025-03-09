Eyüpspor evinde Konyaspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin golleri 15. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Konyaspor'un tek golü ise 58. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Konyaspor ise 28 puanda kaldı.