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Eyüpspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:59 Güncelleme: 19.09.2024 18:59
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Eyüpspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti.

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