06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Henry Onyekuru iddiası! Süper Lig'e dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 11:45
ABONE OL
Henry Onyekuru iddiası! Süper Lig’e dönüyor

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor'da forma giyen Henry Onyekuru için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da sürdüren Nijeryalı yıldızın Eyüpspor'a transfer olacağı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör