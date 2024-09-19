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Umut Meraş Beşiktaş maçı hakkında konuştu: Galibiyet istiyoruz

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:51 Güncelleme: 19.09.2024 19:05
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Umut Meraş Beşiktaş maçı hakkında konuştu: Galibiyet istiyoruz

ikas Eyüpsporlu futbolcu Umut Meraş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

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