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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Yavuz Topal
Giriş: 24.08.2024 23:18
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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’dan Fatih Terim paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından sürpriz bir paylaşım geldi.

37 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'deki Sivasspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ekran görüntüsünü paylaştı.

Arda Turan bu paylaşımına, "Hayır duasını da aldık hocam." notunu yazdı.

Genç teknik adam bu paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojileri de ekledi.

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

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