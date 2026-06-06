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Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Kadıköy'de kader anları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Kadıköy'de kader anları

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. İki gün sürecek kongrenin ilk gününde adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi üyelere seslenecek. 7 Haziran Pazar günü yapılacak oylama ile sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçilecek. Öte yandan kongrenin ilk anları gergin görüntülere sebep oldu.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı için geri sayım sürerken, kongrenin ilk günü kritik raporların görüşülmesine ve adayların hitaplarına sahne olacak. Genel kurulda bugün iki aday konuşmasını yapacak ve mali raporların okunmasının ardından ibraya sunulacak. Yönetimin idari ve mali açıdan ibra edilip edilmeyeceği, üyelerin oyları ve el kaldırma usulüyle netlik kazanacak.

BÜYÜK OYLAMA 7 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanın ve yönetim kurulunun belirleneceği sandık süreci ise kongrenin ikinci gününde tamamlanacak. Seçimli genel kurulun ikinci gününde üyeler oylarını kullanacak. Kulüp tarihinin en yoğun katılımlı kongrelerinden biri olması beklenen seçim, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin hemen yanındaki özel alanda kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek.

44 BİN 741 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI BULUNUYOR

Kongre divan başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tarihi seçimde oy kullanabilecek kişi sayısı da resmen ilan edildi. Katılım hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklanırken, üyeler giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte imza attıktan sonra teslim alabilecek. Kongrenin yapılacağı alana girişler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak.

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12:47

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.

12:30

MOSTUROĞLU: 'POLİS ZORUYLA ÇIKARTIRIZ'

Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Burada emniyet riskleri oluştu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar. 5 dakika süremiz var. Yoksa genel kurul sıkıntıya girecek gerçekten."

12:16

KONRE DEVAM EDİYOR

Ortamın sakinleşmesinin ardından Fenerbahçe'de kongre kaldığı yerden devam etti.

 

12:00

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Hakan Safi’nin stadyuma gelmesiyle birlikte kendisini destekleyen üyeler tezahüratlarda bulundu. Tribünden yükselen tezahüratların ardından Şekip Mosturoğlu, "Ara veriyoruz, içeri geçiyoruz! Siz devam edin tezahürat yapmaya." diyerek toplantıya ara verdi.

11:45

ÖDENEN BONSERVİS ÜCRETLERİ

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ara transfer döneminde ödenen bonservis ücretlerini açıkladı:

Ara transfer döneminde aldığımız oyuncuların bonservis toplam ücretleri 59 milyon Euro'dur ama yıllara sairdir, 4 yıla bölünen bonservis ücretleri vardır. Biz sadece görev süremiz boyunca bonservislere ödediğimiz nakit para 24 milyon Euro'dur. Buna karşı kulübümüzün elde ettiği gelirlerin önemli bir bölümü, geçmiş dönemlerden alınan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, borç stoğunun azaltılmasında, kulübün finansal yapısının güçlendirilmesinde kullanılmıştır.

21 Eylül 2025'ten itibaren kulübümüz bünyesinde fiilen görev almayan veya sportif faaliyetlerde bulunmayan futbolcular, teknik direktörler, antrenörler ve menajerlerine yapılan toplam ödemeler 30.5 milyon Euro'dur.

 

11:36

HAKAN SAFİ STADYUMA GELDİ

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi stadyuma giriş yaptı. 

11:10

"TOPLANTIYI TATİL EDERİZ" UYARISI!

Fenerbahçe’de tarihi başkanlık seçimi öncesi genel kurulun ilk gününde tansiyon yükseldi. Divan Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu, kongrenin gidişatını olumsuz etkileyen olaylar ve tribünlerdeki gerginlik üzerine çok sert bir açıklama yaptı.

"Toplantıyı Durdururuz"

Özellikle "D Bloku"ndaki duruma dikkat çeken Mosturoğlu, üyeleri sükunete davet etti. Geçmiş yıllarda yaşanan benzer olaylara atıfta bulunan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"D bloktaki durum çok kötü. 2018'de, 2024'te ve 2025'te de yaşandı bu durum, engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız."

11:01

MOSTUROĞLU YÖNETECEK

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yönetecek.

 

10:59

GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe kongresinde üyeler arasında gerginlik yaşandı. D Blok'ta bulunan üyeler arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Ahaber
10:36

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

10:35

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

10:30

44 BİN 741 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI BULUNUYOR

7 Haziran'da yapılacak seçimin ikinci gününde ise üyeler, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını seçmek için oy verecek. Fenerbahçe'de genel kurula katılma hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklanmıştı.

10:03

FENERBAHÇE'DE SEÇİM HEYECANI BAŞLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Seçimin ilk günü an itibariyle başladı. İlk günde adaylar ve mevcut başkan Sadettin Saran üyelere seslenecek.

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