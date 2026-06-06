Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Kadıköy'de kader anları

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. İki gün sürecek kongrenin ilk gününde adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi üyelere seslenecek. 7 Haziran Pazar günü yapılacak oylama ile sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçilecek. Öte yandan kongrenin ilk anları gergin görüntülere sebep oldu.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı için geri sayım sürerken, kongrenin ilk günü kritik raporların görüşülmesine ve adayların hitaplarına sahne olacak. Genel kurulda bugün iki aday konuşmasını yapacak ve mali raporların okunmasının ardından ibraya sunulacak. Yönetimin idari ve mali açıdan ibra edilip edilmeyeceği, üyelerin oyları ve el kaldırma usulüyle netlik kazanacak.

BÜYÜK OYLAMA 7 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanın ve yönetim kurulunun belirleneceği sandık süreci ise kongrenin ikinci gününde tamamlanacak. Seçimli genel kurulun ikinci gününde üyeler oylarını kullanacak. Kulüp tarihinin en yoğun katılımlı kongrelerinden biri olması beklenen seçim, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin hemen yanındaki özel alanda kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek.

44 BİN 741 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI BULUNUYOR

Kongre divan başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tarihi seçimde oy kullanabilecek kişi sayısı da resmen ilan edildi. Katılım hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklanırken, üyeler giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte imza attıktan sonra teslim alabilecek. Kongrenin yapılacağı alana girişler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak.