Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Kadıköy'de kader anları
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. İki gün sürecek kongrenin ilk gününde adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi üyelere seslenecek. 7 Haziran Pazar günü yapılacak oylama ile sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçilecek. Öte yandan kongrenin ilk anları gergin görüntülere sebep oldu.
Fenerbahçe'de başkanlık yarışı için geri sayım sürerken, kongrenin ilk günü kritik raporların görüşülmesine ve adayların hitaplarına sahne olacak. Genel kurulda bugün iki aday konuşmasını yapacak ve mali raporların okunmasının ardından ibraya sunulacak. Yönetimin idari ve mali açıdan ibra edilip edilmeyeceği, üyelerin oyları ve el kaldırma usulüyle netlik kazanacak.
BÜYÜK OYLAMA 7 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanın ve yönetim kurulunun belirleneceği sandık süreci ise kongrenin ikinci gününde tamamlanacak. Seçimli genel kurulun ikinci gününde üyeler oylarını kullanacak. Kulüp tarihinin en yoğun katılımlı kongrelerinden biri olması beklenen seçim, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin hemen yanındaki özel alanda kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek.
44 BİN 741 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI BULUNUYOR
Kongre divan başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tarihi seçimde oy kullanabilecek kişi sayısı da resmen ilan edildi. Katılım hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklanırken, üyeler giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte imza attıktan sonra teslim alabilecek. Kongrenin yapılacağı alana girişler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak.
CANLI ANLATIM
TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI
Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.
Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.
MOSTUROĞLU: 'POLİS ZORUYLA ÇIKARTIRIZ'
Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Burada emniyet riskleri oluştu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar. 5 dakika süremiz var. Yoksa genel kurul sıkıntıya girecek gerçekten."
KONRE DEVAM EDİYOR
Ortamın sakinleşmesinin ardından Fenerbahçe'de kongre kaldığı yerden devam etti.