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Bodrum FK Başakşehir'i mağlup etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 18:28
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Bodrum FK Başakşehir’i mağlup etti!

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Bodrum FK, 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Bodrum FK, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sahadan 1-0 galip ayrılan Bodrum FK 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Puşcaş attı. Başakşehir'de Opoku ise 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kazanan Bodrum FK puanını 20 yaptı. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

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Bodrum FK Başakşehir’i mağlup etti! Bodrum FK Başakşehir’i mağlup etti! Bodrum FK Başakşehir’i mağlup etti!

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