ZTK'da 2. maçlar | Bodrum FK - Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Turkuvaz Medya ekranlarında sürüyor. Süper Lig temsilcilerinden Bodrum FK, bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'u evinde ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 15.30'da çaldı. Maçı haberimizden de izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Sipay Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz, Dimitrov, Puscaş
Onvo Antalyaspor: Abdullah, Gerxhaliu, Thalisson, Emrecan, Mert Yılmaz, Abdurrahim, Petrusenko, Townsend, Djenepo, Safouri, Gaich
SİPAY BODRUM FK-ONVO ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 15:30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.