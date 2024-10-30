30 Ekim 2024, Çarşamba
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Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu! Bodrum FK ile 3 yıllık anlaşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 17:13 Güncelleme: 30.10.2024 17:14
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Volkan Demirel’in yeni takımı belli oldu! Bodrum FK ile 3 yıllık anlaşma

Volkan Demirel, Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Volkan Demirel, Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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