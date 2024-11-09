CANLI ANLATIM | Antalyaspor - Bodrumspor
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. İki ekip de 3 puanı cebine koyarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Saat 13.30'da başlayan maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:
Antalyaspor: Abdullah, Erdoğan, Thalisson, Veysel, Güray, Petrusenko, Soner, Erdal, Samudio, Larsson, Gaich.
Bodrum FK: Gökhan, Celutska, Ajeti, Ali, Ege, Ahmet, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Seferi, Puşcaş.
ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Bodrum FK maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.