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Bodrum FK, zorlu Göztepe deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:08 Güncelleme: 27.08.2024 16:08
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Bodrum FK, zorlu Göztepe deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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