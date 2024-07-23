24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sipay Bodrum FK'ya Fransız stoper! Christophe Herelle...

Giriş: 23.07.2024 23:45
ABONE OL
Sipay Bodrum FK’ya Fransız stoper! Christophe Herelle...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Metz'de forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle'yi renklerine bağladığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör