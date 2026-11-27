UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde Marsilya-Levski Sofya ve Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla bağlantılı olarak stadyum içinde taraftarlar arasında yaşanan çatışmalar da dahil olmak üzere, şiddet ve düzensizlik olaylarını şiddetle kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"ŞİDDETİN FUTBOLDA YERİ YOKTUR" Açıklamanın devamında, "Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA müsabakaları saygı, adil oyun, dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Yukarıda belirtilen maçlarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan, futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama amacına aykırıdır" denildi.