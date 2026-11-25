⚽ Arda Güler'den bir servis de Mbappe'ye! Real Madrid bir açıldı pir açıldı. https://t.co/tzVcATSClu

⚽ Arda Güler yine yaptı yapacağını! Harika bir dokunuş, Valverde'den gol! Real Madrid beraberliği yakaladı. https://t.co/Ltqb39Ycn8

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin gollerinde yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Federico Valverde, milli futbolcunun yaptığı asisti "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" sözleriyle değerlendirdi.

"Genç Türk yetenek, Bellingham ile takımının yaratıcılık rolünü üstlendi. Valverde'nin golünde mükemmel bir asist yapan Güler, oyundan çıkmadan kısa bir süre önce de Mbappe'ye asist yaparak yeteneklerini sergiledi."

TELEMADRID: "ARDA GÜLER, SANTIAGO BERNABEU'NUN GÖZDESİ"

"Real Madrid taraftarları, Arda Güler'i çok seviyor. Arda da PSV maçında Valverde'ye yaptığı topuk asistiyle beraberliği getiren golü atıyor ve sihirle karşılık veriyor. Türk oyuncu, pozisyonu ve şartlar göz önüne alındığında ilk yarıda pek iyi oynamasa da ikinci yarıda parladı. Madrid taraftarları, Güler'i ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.

Arda Güler'in büyülü ikinci yarısı, performansını neredeyse taçlandıracak bir şutun hemen ardından 70. dakikada aniden sona erdi. Jose Mourinho, sakinliğini yeniden kazanmak için onu Camavinga ile değiştirdi. Türk oyuncu, Bernabeu seyircisinden ayakta alkışlarla sahadan ayrıldı. Arda, Mourinho'nun gözdesi."