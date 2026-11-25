Arda Güler'den Madrid'de asist şov! İspanyollar hayran kaldı, Alex de Souza'yı unutmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. Yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynayan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınından büyük övgü aldı. Milli yıldız için "Bu Türk bir dahi" ve "Real Madrid'in beyni" ifadeleri kullanıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho ve Vinicius hakkında konuşurken Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya da mesaj gönderdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk etti.
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 5-1 galip ayrıldı.
ARDA GÜLER İKİ ASİSTLE DAMGA VURDU
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin gollerinde yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
70. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bırakan milli futbolcu, Santiago Bernabeu tribünleri tarafından ayakta alkışlandı.
İşte Arda Güler'in yapmış olduğu 2 asist...
⚽ Arda Güler yine yaptı yapacağını! Harika bir dokunuş, Valverde'den gol! Real Madrid beraberliği yakaladı. https://t.co/Ltqb39Ycn8— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2026
⚽ Arda Güler'den bir servis de Mbappe'ye! Real Madrid bir açıldı pir açıldı. https://t.co/tzVcATSClu— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2026
"SANKİ ENSESİNDE GÖZÜ VAR"
Federico Valverde, milli futbolcunun yaptığı asisti "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" sözleriyle değerlendirdi.
İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ YAĞMURU
Milli futbolcunun PSV karşısında sergilediği performans, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. İspanyol yayın organları, Arda Güler'in Real Madrid'in geri dönüşündeki rolüne ve oyun kurucu özelliklerine dikkat çekti.
İşte İspanyol basınında atılan manşetler...
MUNDIARIO: "MUHTEŞEM ARDA GÜLER"
"Genç Türk yetenek, Bellingham ile takımının yaratıcılık rolünü üstlendi. Valverde'nin golünde mükemmel bir asist yapan Güler, oyundan çıkmadan kısa bir süre önce de Mbappe'ye asist yaparak yeteneklerini sergiledi."
TELEMADRID: "ARDA GÜLER, SANTIAGO BERNABEU'NUN GÖZDESİ"
"Real Madrid taraftarları, Arda Güler'i çok seviyor. Arda da PSV maçında Valverde'ye yaptığı topuk asistiyle beraberliği getiren golü atıyor ve sihirle karşılık veriyor. Türk oyuncu, pozisyonu ve şartlar göz önüne alındığında ilk yarıda pek iyi oynamasa da ikinci yarıda parladı. Madrid taraftarları, Güler'i ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.
Arda Güler'in büyülü ikinci yarısı, performansını neredeyse taçlandıracak bir şutun hemen ardından 70. dakikada aniden sona erdi. Jose Mourinho, sakinliğini yeniden kazanmak için onu Camavinga ile değiştirdi. Türk oyuncu, Bernabeu seyircisinden ayakta alkışlarla sahadan ayrıldı. Arda, Mourinho'nun gözdesi."