Beşiktaş kafilesi (A Haber Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ KAFİLESİNİN ROTASI RİZE'YE ÇEVRİLDİ

Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş planında değişikliğe gidildi. Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Rize'ye iniş yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum'a gidecektir."

KARTAL RİZE'YE İNDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ı taşıyan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'ye iniş yaptı.



Kara yolu ile Batum'a geçiş yapacak olan Beşiktaş'ın bu akşam düzenlenecek olan basın toplantısı da bu nedenle iptal edildi.

"EN GERGİN UÇUŞTU"

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak Beşiktaş'ın kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Batum'a iniş denemesi sırasında uçağa yıldırım düştüğünü ve uçuş boyunca şiddetli türbülans yaşandığını belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Hayatımızda yaptığımız en gergin uçuştu." ifadelerini kullandı.

Yaşanan korku dolu anlara ilişkin ayrıntıları A Spor muhabiri Efecan Öztaş, A Haber canlı yayınında aktardı.

Canlı yayına telefon hattıyla bağlanarak ilk bilgileri paylaşan A Spor muhabiri Efecan Öztaş, "Beşiktaş-Hapoel maçının hakemleri ile birlikte bulunduğumuz uçakta aynı uçaktaydık. Biz zorunlu bir iniş gerçekleştirdik, takım gibi biz Trabzon'a iniş yaptık. Karşılaşmayı yönetecek Danimarkalı hakem ekibi de bizle beraber aynı uçaktaydı, onlar da Trabzon'a iniş yaptılar. Şu anda otobüs yolculuğu içerisindeyiz. Yaklaşık 1-1.5 saatlik bir yolculuğumuz var, maçın hakemleriyle birlikte şu anda Batum'a geçmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kafilenin Rize'deki son durumunu da paylaşan Efecan Öztaş, "Beşiktaş da olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a iniş gerçekleştiremedi. Takım uçağı yaklaşık 2.5-3 saatlik uçuşun ardından Rize-Artvin Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Takım da az önce havalimanından çıkış yaptı, Batum'a kara yoluyla geçmeye başladılar. Onların da 1.5-2 saat daha bir yolculuğu bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da iptal oldu." sözleriyle aktardı.