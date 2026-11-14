Beşiktaş'tan EuroLeague'de müthiş geri dönüş! Fransa'da 9 sayıdan döndü
EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 95-91 mağlup etti. İlk yarısını 9 sayı farkla geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, organizasyondaki 5. galibiyetini elde etti.
EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 95-91 mağlup etti.
Bu sonuçla EuroLeague'de oynadığı 11 karşılaşmada 5. galibiyetini elde eden Beşiktaş, Fransa deplasmanından galibiyetle döndü.
Ev sahibi LDLC Asvel ise organizasyondaki 7. mağlubiyetini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Fransa'daki LDLC Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. İlk çeyreği 28-25 geride tamamlayan Beşiktaş, ikinci periyotta da rakibinin skor üstünlüğünü ele geçirmesine engel olamadı.
Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 52-43 geride gitti.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Beşiktaş, hücumdaki etkili performansıyla farkı azaltmayı başardı.
Siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyotta rakibine 16 sayı izni verirken 22 sayı üreterek farkı 3 sayıya indirdi. Beşiktaş, son çeyreğe 68-65 geride girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü ele geçirmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçti.
Kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başaran siyah-beyazlılar, son çeyrekte 30 sayı üreterek mücadeleden 95-91 galip ayrıldı.