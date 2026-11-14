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Beşiktaş'tan EuroLeague'de müthiş geri dönüş! Fransa'da 9 sayıdan döndü

Giriş Tarihi:
AA
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Beşiktaş'tan EuroLeague'de müthiş geri dönüş! Fransa'da 9 sayıdan döndü

EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 95-91 mağlup etti. İlk yarısını 9 sayı farkla geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, organizasyondaki 5. galibiyetini elde etti.

EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 95-91 mağlup etti.

Bu sonuçla EuroLeague'de oynadığı 11 karşılaşmada 5. galibiyetini elde eden Beşiktaş, Fransa deplasmanından galibiyetle döndü.

Ev sahibi LDLC Asvel ise organizasyondaki 7. mağlubiyetini yaşadı.

LDLC Asvel-Beşiktaş maçı (AA)LDLC Asvel-Beşiktaş maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Fransa'daki LDLC Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. İlk çeyreği 28-25 geride tamamlayan Beşiktaş, ikinci periyotta da rakibinin skor üstünlüğünü ele geçirmesine engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 52-43 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Beşiktaş, hücumdaki etkili performansıyla farkı azaltmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyotta rakibine 16 sayı izni verirken 22 sayı üreterek farkı 3 sayıya indirdi. Beşiktaş, son çeyreğe 68-65 geride girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü ele geçirmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçti.

Kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başaran siyah-beyazlılar, son çeyrekte 30 sayı üreterek mücadeleden 95-91 galip ayrıldı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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