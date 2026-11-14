Beşiktaş'tan EuroLeague'de müthiş geri dönüş! Fransa'da 9 sayıdan döndü

EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 95-91 mağlup etti. İlk yarısını 9 sayı farkla geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, organizasyondaki 5. galibiyetini elde etti.