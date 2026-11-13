Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "Benim karakterim bu, haksızlığa pek gelemiyorum. O yüzden tepkiler oluyor. Çok konuşuldu ama açıkçası benim umurumda değil. Ben sahada takımımın hakkını korumak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Orkun Kökçü (AA)

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için özel olduğunu belirten Orkun Kökçü, "Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim." şeklinde konuştu.