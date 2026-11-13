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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den açıklama: "Haksızlık gibi algılıyorum"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den açıklama: "Haksızlık gibi algılıyorum"

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, saha içindeki davranışları ve hakemlerle yaşadığı tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Haksızlığa tahammül edemediğini belirten siyah-beyazlıların kaptanı, takımının haklarını korumak için tepki göstermeye devam edeceğini söyledi.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, saha içinde hakemlerle yaşadığı tartışmalar ve gösterdiği tepkilere ilişkin UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü (AA)Orkun Kökçü (AA)

ORKUN KÖKÇÜ'DEN HAKEM AÇIKLAMASI

Saha içinde hakemlerle girdiği diyaloglar nedeniyle zaman zaman eleştirilen Orkun Kökçü, bu durumun karakterinden kaynaklandığını söyledi.

Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "Benim karakterim bu, haksızlığa pek gelemiyorum. O yüzden tepkiler oluyor. Çok konuşuldu ama açıkçası benim umurumda değil. Ben sahada takımımın hakkını korumak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Orkun Kökçü (AA)Orkun Kökçü (AA)

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için özel olduğunu belirten Orkun Kökçü, "Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den açıklama: "Haksızlık gibi algılıyorum" - 1

"BANA KARŞI YAPILAN..."

Sözlerine devam eden Orkun Kökçü, "Beşiktaş'a çok özel duygular besliyorum. O yüzden de maçlarda zaman zaman sinir krizi geçirebiliyorum. Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den açıklama: "Haksızlık gibi algılıyorum" - 2

BENFICA'DAN BEŞİKTAŞ'A

Orkun Kökçü, 30 Haziran 2026'da Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Benfica'ya döndü. Siyah-beyazlı kulüp, 1 Temmuz 2026'da milli futbolcunun bonservisini 30 milyon euro karşılığında Portekiz temsilcisinden aldı.

A MİLLİ TAKIM'DA 55 MAÇA ÇIKTI

Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı formasını bugüne kadar 55 kez giydi ve 4 gol kaydetti. Milli formayla ilk karşılaşmasına 6 Eylül 2020'de çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, Türkiye'nin önemli isimleri arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den açıklama: "Haksızlık gibi algılıyorum" - 3

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev aldı. Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 5 karşılaşmada 3 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta forma giyen Kökçü, 1 gol ve 2 asist üretti. Milli futbolcu, toplamda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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