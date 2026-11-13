Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den açıklama: "Haksızlık gibi algılıyorum"
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, saha içindeki davranışları ve hakemlerle yaşadığı tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Haksızlığa tahammül edemediğini belirten siyah-beyazlıların kaptanı, takımının haklarını korumak için tepki göstermeye devam edeceğini söyledi.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, saha içinde hakemlerle yaşadığı tartışmalar ve gösterdiği tepkilere ilişkin UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN HAKEM AÇIKLAMASI
Saha içinde hakemlerle girdiği diyaloglar nedeniyle zaman zaman eleştirilen Orkun Kökçü, bu durumun karakterinden kaynaklandığını söyledi.
Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "Benim karakterim bu, haksızlığa pek gelemiyorum. O yüzden tepkiler oluyor. Çok konuşuldu ama açıkçası benim umurumda değil. Ben sahada takımımın hakkını korumak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"ÇOCUKLUK HAYALİM"
Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için özel olduğunu belirten Orkun Kökçü, "Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim." şeklinde konuştu.