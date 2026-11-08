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CANLI Beşiktaş evinde 6'da 6 peşinde! Gençlerbirliği karşısında kritik maç

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Beşiktaş evinde 6'da 6 peşinde! Gençlerbirliği karşısında kritik maç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Beşiktaş evinde 6'da 6 peşinde! Gençlerbirliği karşısında kritik maç - 1

MAÇTA İLK 11'LER

  • Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Orkun, İlhan, Trossard, Vlahovic

  • Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

CANLI Beşiktaş evinde 6'da 6 peşinde! Gençlerbirliği karşısında kritik maç - 2

İLK YARIDAN NOTLAR

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

CANLI Beşiktaş evinde 6'da 6 peşinde! Gençlerbirliği karşısında kritik maç - 3

KARTAL'DAN MAÇ ÖNCESİ 5 KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda 3-2 kaybedilen Celtic maçının 11'inde 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Ouattara, Olaitan, Cenry, Poku ve Oh'un yerlerine Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Vlahovic'i sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Nübel'e emanet eden Italiano, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Salih Özcan, Ndidi ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Italiano; hücum hattının sağında İlhan, solunda ise Trossard'a görev verdi. Italyan teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vlahovic oldu.

CANLI Beşiktaş evinde 6'da 6 peşinde! Gençlerbirliği karşısında kritik maç - 4

ORKUN KÖKÇÜ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, 5 maçlık ara sonrasında 11'deki yerini aldı. Hoffenheim maçında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen Orkun Kökçü; ligde Trabzonspor, İstanbul Başakşehir FK ve Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Crystal Palace maçlarında forma giyememişti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Celtic ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya ise sonradan dahil olmuştu.

CANLI Beşiktaş evinde 6'da 6 peşinde! Gençlerbirliği karşısında kritik maç - 5

KAPTAN ORKUN, DÖRDÜNCÜ EVRE LENF KANSERİYLE MÜCADELE EDEN MAHMUT EFE İLE BİR ARAYA GELDİ

Siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği mücadeleyi dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Mahmut Efe, ailesiyle birlikte locadan takip etti. En büyük hayallerinden birisi Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü ile tanışmak olan Mahmut Efe, maç öncesinde Orkun Kökçü ile bir araya geldi. Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Mahmut Efe'ye imzalı formasını hediye etti.

10 KASIM UNUTULMADI

Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine 10 Kasım tişörtleriyle çıktı. Isınma bölümünde Beşiktaşlı oyuncuların üstünde Atatürk silüetinin olduğu siyah tişörtler yer aldı. Seremoni esnasında da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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