Beşiktaş'ın Celtic karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Serkan Korkmaz, siyah-beyazlıların ortaya koyduğu performansa ve alınan sonuca sert tepki gösterdi. Trabzonspor karşılaşmasının ardından da benzer bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Korkmaz, "Buna sinirlenmemek mümkün değil. Trabzonspor maçına sinirlenmiştik ama bu skora artık çok kızgınım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Celtic karşısında oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmasını eleştiren Kartal Yiğit, alınan sonuçtan teknik heyetin ve takımın sorumlu olduğunu savundu. İskoç ekibinin ilk yarıda etkili bir baskı kuramadığını belirten Yiğit, " Top sende, üretkenlik sende, her şey sende. İlk yarıda Celtic neredeyse hiç basmadı. Ama adamlar geldi, ilk üç puanını, ilk puanını senden aldı. Kusura bakma kardeşim, bu maçı kaybediyorsan hoca olarak da takım olarak da sen suçlusun." ifadelerini kullandı.

"BU SAVUNMAYLA OLMAZ"

Beşiktaş'ın savunma hattındaki sorunlara da dikkat çeken Kartal Yiğit, sezon başında bu konudaki endişelerini kulüp başkanına ilettiğini belirtti. Özellikle Agbadou'nun performansını eleştiren Yiğit, "Bu savunmayla olmaz, Agbadou ile hiç olmaz. Ben sene başında başkana söylemiştim, bu savunmayla iş yürümez. Bu maçın izahı yok. Eğer sen Celtic maçında öne geçip bu maçı veriyorsan herkes kafasını önüne koyacak." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇOK KRİTİK BİR 3 PUANI KAÇIRDIN"

Beşiktaş'ın Celtic karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Kartal Yiğit, siyah-beyazlıların Avrupa'daki şansının devam ettiğini ancak önemli bir fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Agbadou'nun transferine ödenen bonservis bedelini de eleştiren Yiğit, "Avrupa'da biten bir şey yok elbette. 7 puan çok önemli ama bugün çok kritik bir 3 puanı kaçırdın. Agbadou için dedim ki bakın, sıkıntı bu. Bu adama 20 milyon euro verdiler ya, keşke bu oyuncu yerine Batrakov'u alsalardı. Bak şimdi Galatasaray kaç milyon euroya satacak." ifadelerini kullandı.