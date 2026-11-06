CANLI Celtic-Beşiktaş maç sonu analizi Libero'da
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Celtic-Beşiktaş karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, İbrahim Yavuz ve Kartal Yiğit, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alınıyor.
Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, İbrahim Yavuz ve Kartal Yiğit, Celtic-Beşiktaş mücadelesini maç sonu canlı yayınında değerlendiriyor.
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"ÇOK YAZIK"
Beşiktaş'ın Celtic karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Serkan Korkmaz, siyah-beyazlıların ortaya koyduğu performansa ve alınan sonuca sert tepki gösterdi. Trabzonspor karşılaşmasının ardından da benzer bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Korkmaz, "Buna sinirlenmemek mümkün değil. Trabzonspor maçına sinirlenmiştik ama bu skora artık çok kızgınım." ifadelerini kullandı.
"BU MAÇIN İZAHI YOK"
Beşiktaş'ın Celtic karşısında oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmasını eleştiren Kartal Yiğit, alınan sonuçtan teknik heyetin ve takımın sorumlu olduğunu savundu. İskoç ekibinin ilk yarıda etkili bir baskı kuramadığını belirten Yiğit, "Top sende, üretkenlik sende, her şey sende. İlk yarıda Celtic neredeyse hiç basmadı. Ama adamlar geldi, ilk üç puanını, ilk puanını senden aldı. Kusura bakma kardeşim, bu maçı kaybediyorsan hoca olarak da takım olarak da sen suçlusun." ifadelerini kullandı.
"BU SAVUNMAYLA OLMAZ"
Beşiktaş'ın savunma hattındaki sorunlara da dikkat çeken Kartal Yiğit, sezon başında bu konudaki endişelerini kulüp başkanına ilettiğini belirtti. Özellikle Agbadou'nun performansını eleştiren Yiğit, "Bu savunmayla olmaz, Agbadou ile hiç olmaz. Ben sene başında başkana söylemiştim, bu savunmayla iş yürümez. Bu maçın izahı yok. Eğer sen Celtic maçında öne geçip bu maçı veriyorsan herkes kafasını önüne koyacak." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"ÇOK KRİTİK BİR 3 PUANI KAÇIRDIN"
Beşiktaş'ın Celtic karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren Kartal Yiğit, siyah-beyazlıların Avrupa'daki şansının devam ettiğini ancak önemli bir fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Agbadou'nun transferine ödenen bonservis bedelini de eleştiren Yiğit, "Avrupa'da biten bir şey yok elbette. 7 puan çok önemli ama bugün çok kritik bir 3 puanı kaçırdın. Agbadou için dedim ki bakın, sıkıntı bu. Bu adama 20 milyon euro verdiler ya, keşke bu oyuncu yerine Batrakov'u alsalardı. Bak şimdi Galatasaray kaç milyon euroya satacak." ifadelerini kullandı.
"HER MAÇ STOPER İKİLİSİ DEĞİŞİYOR"
Beşiktaş'ın savunma hattındaki sürekli değişikliklere dikkat çeken İbrahim Yavuz, teknik direktörün stoper tercihlerini eleştirdi. Savunmada ideal ikili belirlenmeden yapılan değişikliklerin doğru bir rotasyon anlayışı olmadığını savunan Yavuz, "Bir takımda her maç stoper değiştiren var mıdır, bilmiyorum ya. Her maç stoper ikilisi değişiyor. Bence bu hocanın kariyerinde de yoktur böyle bir şey. Rotasyon dediğimiz şey bu değil. Sen daha henüz en sağlıklı, ideal ikiliyi bulamamışken bunu yapıyorsun. İdeal ikilini bul, ondan sonra hafif değiştirmeler yaparsın." sözleriyle değerlendirmede bulundu.
"BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR"
Siyah-beyazlıların sezon başından bu yana sergilediği performansı da değerlendiren İbrahim Yavuz, takımın giderek düşüş yaşadığını ifade etti. Beşiktaş'ın sezona yüksek bir performansla başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda geriye gittiğini belirten Yavuz, "Bir de Beşiktaş artık çok düşüş yaşamaya başladı. Normalde sezona yavaş başlanır, sonradan hızlanırsın. Beşiktaş'ta tam tersi oldu. Beşiktaş çok yüksekten başladı ve gittikçe performansı düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.