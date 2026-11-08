Ligdeki 9. maçında 9. golüne ulaşan Vlahovic, Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa'nın ardından Gençlerbirliği maçını da golle tamamladı. Tüm gollerini lig maçlarında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da ön eleme etapları dahil 5 müsabakada ise rakip fileleri havalandıramadı.

İlk yarıda attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Vlahovic, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını golle sonuçlandırdı.

DOLMABAHÇE'DE YENİLGİSİZ

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki galibiyet serisine devam etti.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam etti.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 16 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.