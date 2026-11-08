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Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Kritik mücadelede Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve milli araya 3 puanla girdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefledi.

Kıran kırana geçen mücadelede Beşiktaş, Trossard'ın 3 asistle oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

58. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Nübel'de kaldı.

64. dakikada savunma arkasına hareketlenen Ndidi'nin topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

67. dakikada Salih Özcan'ın ara pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Vlahovic, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

85. dakikada Beşiktaş, bir gol daha buldu. Ceza yayının solundaki Vlahovic'in savunma arkasına gönderdiği pasa ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Trossard, yakın mesafeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Ağlara giden topa çizgi üzerinde dokunan takım arkadaşı Poku, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.

Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı - 3

VLAHOVIC TAM GAZ DEVAM

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında skorerliğine devam etti.

İlk yarıda attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde büyük pay sahibi olan Vlahovic, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını golle sonuçlandırdı.

20. dakikada Trossard'ın savunmanın arasına gönderdiği topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Vlahovic, 45. dakikada da skoru 2-0'a taşıyan golü attı.

Ligdeki 9. maçında 9. golüne ulaşan Vlahovic, Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa'nın ardından Gençlerbirliği maçını da golle tamamladı. Tüm gollerini lig maçlarında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da ön eleme etapları dahil 5 müsabakada ise rakip fileleri havalandıramadı.

Sırp oyuncu 9 golle gol krallığı yarışında üst sıralara yükseldi.

Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı - 4

DOLMABAHÇE'DE YENİLGİSİZ

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki galibiyet serisine devam etti.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam etti.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 16 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı - 5

ORKUN KART CEZALISI

Tedavisinin sona ermesinin ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'deki yerine dönen Orkun Kökçü, 55. dakikada sarı kart gördü.

Bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında gördüğü sarı kartlarla sınıra gelmişti.

NÜBEL KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş'ta kalecisi Alexander Nübel iki maç sonra kalesini gole kapattı.

Bu sezon ligde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 gol yiyen Alman eldiven, gol yemeden tamamladığı İstanbul Başakşehir maçının ardından Kasımpaşa ve Celtic karşılaşmalarında rakiplerinin gollerine engel olamamıştı.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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