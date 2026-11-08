Beşiktaş evinde 6'da 6 yaptı! Gençlerbirliği karşısında Trossard rüzgarı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Kritik mücadelede Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve milli araya 3 puanla girdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefledi.
Kıran kırana geçen mücadelede Beşiktaş, Trossard'ın 3 asistle oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
İLK YARIDAN NOTLAR
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
58. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Nübel'de kaldı.
64. dakikada savunma arkasına hareketlenen Ndidi'nin topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
67. dakikada Salih Özcan'ın ara pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Vlahovic, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
85. dakikada Beşiktaş, bir gol daha buldu. Ceza yayının solundaki Vlahovic'in savunma arkasına gönderdiği pasa ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Trossard, yakın mesafeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Ağlara giden topa çizgi üzerinde dokunan takım arkadaşı Poku, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.