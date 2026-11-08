Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte maçın ilk 11'leri...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. MAÇTA İLK 11'LER Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Orkun, İlhan, Trossard, Vlahovic

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Orkun, İlhan, Trossard, Vlahovic Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK MİRETTİ Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor. CEZA SINIRINDAKİLER Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı. Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.