Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın yeri netleşti. Siyah-beyazlıların yetkili makamlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 26 Kasım'daki mücadelenin Gürcistan'ın Batum kentinde seyircili oynanacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın adresi kesinleşti. Siyah-beyazlı kulübün yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından mücadelenin Gürcistan'ın Batum kentinde oynanmasına karar verildi.

26 KASIM'DA BATUM'DA OYNANACAK

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşmanın 26 Kasım'da Batum'da seyircili olarak oynanacağı açıklandı. Böylece müsabakanın nerede yapılacağına ilişkin belirsizlik sona erdi.

SERDAL ADALI DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı A Spor programında Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının Batum'da oynanması için görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Adalı, o dönem yaptığı açıklamada, "Hapoel maçını büyük ihtimalle Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu, onlar da çok mutlu oldu bu durumdan." ifadelerini kullanmıştı.

KARŞILAŞMA SEYİRCİLİ OYNANACAK

Beşiktaş Başkanı Adalı, karşılaşmanın seyircili oynanmasının planlandığını ve maçın yapılacağı stadın yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu da açıklamıştı.

Adalı, "Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." sözleriyle siyah-beyazlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edebileceğini belirtmişti.

Son açıklamayla birlikte Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının Batum'da seyircili oynanacağı netlik kazandı.