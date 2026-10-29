Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan iki talip! Yönetimin transfer kararı
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle performansını artıran Emirhan Topçu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Siyah-beyazlıların savunmasında ilk 11'in değişmez isimleri arasına giren milli futbolcuya Hull City ve Nice'in talip olduğu öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin ise 26 yaşındaki stoperin transferi için tek şartı bulunuyor.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde Emirhan Topçu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından savunmadaki performansıyla öne çıkan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girdi.
Siyah-beyazlı yönetimin ise 26 yaşındaki stoperin geleceğine ilişkin kararını verdiği öne sürüldü.
EMİRHAN TOPÇU'YA AVRUPA'DAN İKİ TALİP
SporX'in haberine göre İngiltere'den Hull City ve Fransa'dan Nice, Beşiktaş'ın milli savunmacısı Emirhan Topçu ile ilgileniyor.
İki kulübün de oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilirken, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde teklif alabileceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN TRANSFERE TEK ŞART
Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroda tutmak istediği Emirhan Topçu'nun ayrılığına sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Ancak siyah-beyazlıların, kulübün ekonomik beklentilerini aşan yüksek bir teklif gelmesi durumunda milli futbolcunun transferini yeniden değerlendirebileceği belirtildi.
ITALIANO'NUN SAVUNMADAKİ VAZGEÇİLMEZİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun savunma planlamasında önemli bir yere sahip olan Emirhan Topçu, bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada görev aldı.
Toplam 1273 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvendiği isimler arasında yer aldı.
Italiano'nun özellikle Emmanuel Agbadou ile Emirhan Topçu'nun savunmadaki uyumundan memnun olduğu ve bu ikiliyi birlikte değerlendirmeyi planladığı da belirtildi.
3,4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu 2024 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan 3,4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Milli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.