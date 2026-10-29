Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde Emirhan Topçu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından savunmadaki performansıyla öne çıkan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girdi.

Ancak siyah-beyazlıların, kulübün ekonomik beklentilerini aşan yüksek bir teklif gelmesi durumunda milli futbolcunun transferini yeniden değerlendirebileceği belirtildi.

İki kulübün de oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilirken, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde teklif alabileceği ifade edildi.

SporX'in haberine göre İngiltere'den Hull City ve Fransa'dan Nice, Beşiktaş'ın milli savunmacısı Emirhan Topçu ile ilgileniyor.

Emirhan Topçu (AA)

ITALIANO'NUN SAVUNMADAKİ VAZGEÇİLMEZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun savunma planlamasında önemli bir yere sahip olan Emirhan Topçu, bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada görev aldı.

Toplam 1273 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvendiği isimler arasında yer aldı.

Italiano'nun özellikle Emmanuel Agbadou ile Emirhan Topçu'nun savunmadaki uyumundan memnun olduğu ve bu ikiliyi birlikte değerlendirmeyi planladığı da belirtildi.