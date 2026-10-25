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Beşiktaş'tan Avrupa'da 9 yıl sonra bir ilk! Vincenzo Italiano yönetiminde tarihi başarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Avrupa'da 9 yıl sonra bir ilk! Vincenzo Italiano yönetiminde tarihi başarı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performansla son 9 yılın en başarılı başlangıcına imza attı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Marsilya ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından Crystal Palace ile berabere kalarak ilk 3 maçta 7 puana ulaştı. Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam eden Kartal, 2017-2018 sezonundan bu yana en yüksek üç maçlık puan toplamını yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk 3 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadan 7 puan topladı. Kartal, böylece Avrupa kupalarında 2017-2018 sezonundan bu yana ilk üç maç itibarıyla en başarılı performansını ortaya koydu.

Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'DA 3 MAÇTA 7 PUAN

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

İkinci haftada Almanya deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Üçüncü haftada ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı konuk eden Kartal, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, ilk 3 karşılaşmasını yenilgisiz tamamlayarak 7 puana ulaştı.

Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)

9 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçta hücum performansıyla da dikkat çekti. Rakip fileleri 9 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde 5 gol gördü.

İki galibiyet ve bir beraberlikle yoluna devam eden Beşiktaş, ilk üç haftada 4 averaj elde etti.

Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)

9 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk üç karşılaşma sonunda son olarak 2017-2018 sezonunda daha yüksek puan toplamıştı.

Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup etmişti.

İlk 3 karşılaşmasını kazanarak 9 puana ulaşan Beşiktaş, söz konusu sezonda grup aşamasına etkileyici bir başlangıç yapmıştı.

Kartal, 2026-2027 sezonunda topladığı 7 puanla o dönemden bu yana en iyi üç maçlık performansını sergiledi.

Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA)

GEÇMİŞ SEZONLARIN PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki önceki sezon başlangıçları da bu sezon elde edilen başarının önemini ortaya koydu.

Siyah-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda ilk 3 karşılaşmada 3 puan toplarken 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında aynı süreçte puan elde edemedi.

2023-2024 sezonunda ilk 3 maçta yalnızca 1 puana ulaşan Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ise Ajax ve Eintracht Frankfurt mağlubiyetlerinin ardından Lyon'u yenerek 3 puan toplamıştı.

Bu sezon ilk 3 maçta elde edilen 7 puan, son yıllardaki Avrupa performanslarının üzerine çıkılmasını sağladı.

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