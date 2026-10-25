Beşiktaş'tan Avrupa'da 9 yıl sonra bir ilk! Vincenzo Italiano yönetiminde tarihi başarı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performansla son 9 yılın en başarılı başlangıcına imza attı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Marsilya ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından Crystal Palace ile berabere kalarak ilk 3 maçta 7 puana ulaştı. Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam eden Kartal, 2017-2018 sezonundan bu yana en yüksek üç maçlık puan toplamını yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk 3 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadan 7 puan topladı. Kartal, böylece Avrupa kupalarında 2017-2018 sezonundan bu yana ilk üç maç itibarıyla en başarılı performansını ortaya koydu.
BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'DA 3 MAÇTA 7 PUAN
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
İkinci haftada Almanya deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Üçüncü haftada ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı konuk eden Kartal, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, ilk 3 karşılaşmasını yenilgisiz tamamlayarak 7 puana ulaştı.
9 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçta hücum performansıyla da dikkat çekti. Rakip fileleri 9 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde 5 gol gördü.
İki galibiyet ve bir beraberlikle yoluna devam eden Beşiktaş, ilk üç haftada 4 averaj elde etti.