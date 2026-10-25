Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu performansla son 9 yılın en başarılı başlangıcına imza attı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Marsilya ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından Crystal Palace ile berabere kalarak ilk 3 maçta 7 puana ulaştı. Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam eden Kartal, 2017-2018 sezonundan bu yana en yüksek üç maçlık puan toplamını yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk 3 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadan 7 puan topladı. Kartal, böylece Avrupa kupalarında 2017-2018 sezonundan bu yana ilk üç maç itibarıyla en başarılı performansını ortaya koydu.

Crystal Palace maçında Beşiktaş (AA) BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'DA 3 MAÇTA 7 PUAN Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. İkinci haftada Almanya deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Üçüncü haftada ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı konuk eden Kartal, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, ilk 3 karşılaşmasını yenilgisiz tamamlayarak 7 puana ulaştı.