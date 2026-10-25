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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Italiano iki yıldız oyuncuya göz dikti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Italiano iki yıldız oyuncuya göz dikti

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroya takviye yapılmasını istediği bölgeler doğrultusunda siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimler netleşmeye başladı. Orta sahada Nicolas Raskin yeniden gündeme gelirken savunma hattında piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Konstantinos Mavropanos için yeni bir hamle yapılabileceği öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlaması doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha ve savunma hattına yapılabilecek takviyeler gündemdeki yerini korurken transfer listesindeki iki isim öne çıkıyor.

Vincenzo Italiano (A Haber Foto Arşiv)Vincenzo Italiano (A Haber Foto Arşiv)

TRANSFER RAPORUNDA ORTA SAHA PLANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmeye öncelik verdiği belirtiliyor.

NTV Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlıların özellikle merkez orta sahada görev yapabilecek, mücadele gücü yüksek ve takıma doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Bu doğrultuda Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in yeniden transfer gündemine alındığı öne sürülüyor.

Vincenzo Italiano (A Haber Foto Arşiv)Vincenzo Italiano (A Haber Foto Arşiv)

NICOLAS RASKIN İÇİN YENİ HAMLE İDDİASI

Beşiktaş'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği belirtiliyor.

İskoçya temsilcisi Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi için 15 milyon euro seviyesinde bir bedel konuşuluyor.

Raskin'in transfer şartları, siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki orta saha planlamasında belirleyici unsurlardan biri olabilir.

Nicolas Raskin (A Haber Foto Arşiv)Nicolas Raskin (A Haber Foto Arşiv)

18 MİLYON EUROLUK STOPER YENİDEN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın savunma hattı için değerlendirdiği isimlerden biri de West Ham United forması giyen Konstantinos Mavropanos.

28 yaşındaki Yunan futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Mavropanos, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

Siyah-beyazlıların ocak ayında İngiliz kulübüyle temas kurabileceği iddia ediliyor.

EDUARD GRAF YAKINDAN TAKİP ETTİ

Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın, Konstantinos Mavropanos'u Yunanistan'ın Almanya ile oynadığı milli karşılaşmada tribünden takip ettiği belirtiliyor.

1,94 metre boyundaki savunma oyuncusu, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra duran toplarda hücuma verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın oyuncunun transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürülürken henüz tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor.

Konstantinos Mavropanos (A Haber Foto Arşiv)Konstantinos Mavropanos (A Haber Foto Arşiv)

OLYMPIAKOS DA DEVREDE

Konstantinos Mavropanos ile ilgilenen tek kulübün Beşiktaş olmadığı belirtiliyor.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da deneyimli stoperin durumunu takip ettiği iddia ediliyor.

Bu nedenle siyah-beyazlıların olası transfer girişiminde oyuncunun bonservis şartlarının yanı sıra diğer kulüplerin ilgisi de önem taşıyor.

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