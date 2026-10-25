Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Italiano iki yıldız oyuncuya göz dikti
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroya takviye yapılmasını istediği bölgeler doğrultusunda siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimler netleşmeye başladı. Orta sahada Nicolas Raskin yeniden gündeme gelirken savunma hattında piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Konstantinos Mavropanos için yeni bir hamle yapılabileceği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlaması doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha ve savunma hattına yapılabilecek takviyeler gündemdeki yerini korurken transfer listesindeki iki isim öne çıkıyor.
TRANSFER RAPORUNDA ORTA SAHA PLANI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmeye öncelik verdiği belirtiliyor.
NTV Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlıların özellikle merkez orta sahada görev yapabilecek, mücadele gücü yüksek ve takıma doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular üzerinde durduğu ifade ediliyor.
Bu doğrultuda Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in yeniden transfer gündemine alındığı öne sürülüyor.
NICOLAS RASKIN İÇİN YENİ HAMLE İDDİASI
Beşiktaş'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği belirtiliyor.
İskoçya temsilcisi Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi için 15 milyon euro seviyesinde bir bedel konuşuluyor.
Raskin'in transfer şartları, siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki orta saha planlamasında belirleyici unsurlardan biri olabilir.