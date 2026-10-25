Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlaması doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha ve savunma hattına yapılabilecek takviyeler gündemdeki yerini korurken transfer listesindeki iki isim öne çıkıyor.

NTV Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlıların özellikle merkez orta sahada görev yapabilecek, mücadele gücü yüksek ve takıma doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Vincenzo Italiano (A Haber Foto Arşiv)

NICOLAS RASKIN İÇİN YENİ HAMLE İDDİASI

Beşiktaş'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği belirtiliyor.

İskoçya temsilcisi Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi için 15 milyon euro seviyesinde bir bedel konuşuluyor.

Raskin'in transfer şartları, siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki orta saha planlamasında belirleyici unsurlardan biri olabilir.