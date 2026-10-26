Beşiktaş, Başakşehir karşısında hata yapmadı! Oh ve Olaitan'dan 3 puanlık goller

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 89. dakikada Olaitan kaydetti.