Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması: Sağ elinde kırık tespit edildi
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Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Ümit Akdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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