Beşiktaş'ta Italiano'dan Miretti'nin sakatlığına dair sözler! Başakşehir maçında oynayacak mı?
Uefa Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. 3. hafta karşılaşmasında konuk ettiği rakibinde karşı etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, taraftar desteğiyle 2 gol bulmasına rağmen İngilizlerin 2 golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Vincenzo Italiano, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 2-2'lik beraberlikle sona ermesinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Italiano, "İlk yarıyı iyi bitirdik ama ikinci yarıya aynı başlamadık. Ümit atılmasa belki kazanabilirdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rotasyon yapmak zorundaydık. Çünkü çok fazla yorgunluk vardı. Planımız 70. dakikadan sonra Cerny, Olaitan, Murillo gibi oyuncuları alıp maçı değiştirmekti. Çok önemli 1 puan aldığımızı söyleyebilirim. Takımda konsantrasyon problemi var, bunu elimine etmemiz gerekiyor. Avrupa'da ve böyle bir grupta namağlubuz." diye konuştu.
"AVRUPA'DA GRUPTAN ÇIKABİLECEK POZİSYONDAYIZ"
Sıkışık fikstür nedeniyle rotasyona mecbur olduğunu söyleyen Italiano, "Birbirine yakın maçlar var. Bu olduğu zaman sakatlık riski oluşuyor. Geçen hafta Hoffenheim maçında Orkun'u kaybettik. Bugün Miretti sakatlandı. Birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var. Başakşehir maçında olmayacak. Rotasyon gerekiyor. Rotasyon yapıldığında da ritim ve kalite eksikliği olabiliyor.
Herkesi işin içine katmak zorundasınız. Taraftarımız önünde oynuyoruz. Onları da onore etmek gerekiyor. Onlar da en iyi performansı görmek istiyor. Her kulvarda sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Avrupa'da gruptan çıkabilecek pozisyondayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Pazartesi günü çok önemli ve zor bir maçımız var. Önümüzdeki günlerde enerjimizi toplayıp iç saha avantajıyla işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"1 PUAN ALDIK"
Gruptan çıkmak için daha fazla puan almaları gerektiğini vurgulayan Italiano, "Pazartesi-perşembe oynamak da zor bu süreci yönetmek de zor. 3 gün dinlenmek oyuncuların enerjisini toplaması, yüzde 100'üne ulaşması için yeterli değil. Bazı oyuncuların sakatlık riskini engellemek için dinlendirmek gerekiyor. Bugün az süre alanları oynattık. Onları da işin içine sokmamız gerekiyordu. İyi bir çıkardıklarını düşünüyorum. İç sahada belki fantastik oynamadık ama kritik 1 puan aldık. Geçen sezon Bologna'dayken 15-16 puanla ilk 8'e girememiştik. Çok daha fazla puan almamız gerekiyor. Bizim hedefimiz ilk 8 ya da 24'te olarak gruptan çıkmak. Bu grup çok zor bir grup. Bu gruptan çıkmak bizim için büyük bir başarı olur." şeklinde konuştu.
KOLAY GOL YEME SORUNU
Beşiktaş'ın son 6 maçında kalesini gole kapatamamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, "Bu çözmemiz gereken bir problem. Kolay goller yiyoruz ve rakibe pozisyonlar hediye ediyoruz. İlk zamanlarda basın toplantılarında oyuncularım için 'Hiç gol yemek istemiyorlar' diyordum. Bu beni rahatsız eden bir konu. Eski halimize geri dönmemiz ve çok çalışarak bu problemi çözmemiz lazım." ifadelerini kullandı.