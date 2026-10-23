Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Italiano, "İlk yarıyı iyi bitirdik ama ikinci yarıya aynı başlamadık. Ümit atılmasa belki kazanabilirdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rotasyon yapmak zorundaydık. Çünkü çok fazla yorgunluk vardı. Planımız 70. dakikadan sonra Cerny, Olaitan, Murillo gibi oyuncuları alıp maçı değiştirmekti. Çok önemli 1 puan aldığımızı söyleyebilirim. Takımda konsantrasyon problemi var, bunu elimine etmemiz gerekiyor. Avrupa'da ve böyle bir grupta namağlubuz." diye konuştu.

Crystal Palace maçında Italiano (AA)

"AVRUPA'DA GRUPTAN ÇIKABİLECEK POZİSYONDAYIZ"

Sıkışık fikstür nedeniyle rotasyona mecbur olduğunu söyleyen Italiano, "Birbirine yakın maçlar var. Bu olduğu zaman sakatlık riski oluşuyor. Geçen hafta Hoffenheim maçında Orkun'u kaybettik. Bugün Miretti sakatlandı. Birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var. Başakşehir maçında olmayacak. Rotasyon gerekiyor. Rotasyon yapıldığında da ritim ve kalite eksikliği olabiliyor.

Herkesi işin içine katmak zorundasınız. Taraftarımız önünde oynuyoruz. Onları da onore etmek gerekiyor. Onlar da en iyi performansı görmek istiyor. Her kulvarda sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Avrupa'da gruptan çıkabilecek pozisyondayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Pazartesi günü çok önemli ve zor bir maçımız var. Önümüzdeki günlerde enerjimizi toplayıp iç saha avantajıyla işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.