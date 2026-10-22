Beşiktaş'a sakatlık şoku! Miretti oyuna devam edemedi
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı ağırladığı karşılaşmada Fabio Miretti sakatlık yaşadı. İlk yarıda rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sağ omzundan sakatlanan İtalyan futbolcu, oyuna devam edemedi. Miretti'nin yerine 40. dakikada Salih Özcan dahil oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
arşılaşmanın 36. dakikasında kendi yarı alanından topla ileri çıkmak isteyen Fabio Miretti, Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada'nın müdahalesiyle yerde kaldı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen Fabio Miretti, 40. dakikada oyundan alındı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, İtalyan futbolcunun yerine Salih Özcan'ı sahaya sürdü.