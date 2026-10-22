EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in! 89-80'lik skorla gelen galibiyet

EuroLeague'in 7. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Bu sonuçla 3. galibiyetini elde eden lacivert-beyazlılarda Cameron Payne, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Siyah-beyazlılar ise 4. yenilgisini yaşadı.