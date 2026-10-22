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EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in! 89-80'lik skorla gelen galibiyet

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in! 89-80'lik skorla gelen galibiyet

EuroLeague'in 7. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Bu sonuçla 3. galibiyetini elde eden lacivert-beyazlılarda Cameron Payne, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Siyah-beyazlılar ise 4. yenilgisini yaşadı.

EuroLeague'in 7. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 3 galibiyete ulaşırken Beşiktaş, 4'üncü kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 22 sayı kaydeden Cameron Payne oldu.

Anadolu Efes - Beşiktaş maçı (AA)Anadolu Efes - Beşiktaş maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic

ANADOLU EFES: Loyd 4, Yusta 13, Saric 14, Malcolm 15, Fernando 4, Payne 22, Ercan Osmani 9, Strazel 4, Jones 4

BEŞİKTAŞ: Dotson 9, Walker 5, Berk Uğurlu, Morgan 3, Metecan Birsen 6, Wilbekin 10, Omoruyi 16, Brown 10, Nowell 14, Gabriel, Zizic 7

1'İNCİ PERİYOT: 29-17

DEVRE: 57-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60

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