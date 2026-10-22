Beşiktaş-Crystal Palace maçında 4 gol! UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar 1 puan aldı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace’ı konuk etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Bu zorlu maçta Beşiktaş, evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa’da puanını 7 yaptı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetti. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.
Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibini de mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefledi.
Kritik maçta Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükseltti.
İLK YARIDAN NOTLAR
15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.
45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
⚽⚽ Wilfred Ndidiii! Savunmanın arkasına harika koştu Salih Özcan ince gördü! Temsilcimiz Beşiktaş 1-0 öne geçiyor! https://t.co/4k7lRmy7k3— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN NOTLAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Crystal Palace, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kayarak vuruşunu yapan Pino, meşin yuvarlağı kaleci Nübel'in sağından ağlara gönderdi: 1-1.
Crystal Palace, Yeremy Pino'nun attığı golle temsilcimiz karşısında skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/kK53QhuFtT— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
55. dakikada İngiliz ekibi öne geçti. Beşiktaş'ta sağ çizgideki Djalo'nun geri pasında araya giren Mateta'nın ceza sahası sol çaprazından dar açıdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in üzerinden filelere gitti: 1-2.
Mateta, Crystal Palace'ı öne geçirdi. https://t.co/HNWXwSd1HV— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
İNÖNÜ'DE AKILALMAZ GOL!
73. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayının önünde iki rakibinden kurtaran Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
⚽⚽ OLAAAITAN! MÜTHİŞ GOL! https://t.co/pBdu0Cwo2E— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
KARTAL KAYRA GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, 8 karşılaşma sonra ilk 11'deki yerini aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Kauno Zalgiris müsabakasına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra, sonrasında Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan 8 mücadelede 11'de şans bulamadı.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta görev yaptı.
ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında ilk kez 11'de şans buldu.
Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim müsabakasında uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.
Genç futbolcu, Beşiktaş formasını ilk 11'de ilk kez İngiliz ekibine karşı sırtına geçirdi.
DOLMABAHÇE'DE BU SEFER OLMADI
Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı.
Dolmabahçe'de daha önce oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.
Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda aldığı ilk beraberlik oldu.
SERİ TERSİNE DÖNDÜ
Crystal Palace maçında 2 gol yiyen Beşiktaş'ın sezon başındaki gol yememe serisi terse döndü.
Sezonun ilk 6 maçlık periyodunda kalesini gole kapatan ve tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, son 6 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.
Gol yemediği son maçta Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra oynanan Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace müsabakalarında kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş üst üste gol yediği 6 maçlık bu periyotta 3 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.