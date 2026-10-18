Beşiktaşlı Vlahovic için Juventus'a dikkat çeken uyarı! Kovacevic ayrılık kararını eleştirdi
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Juventus'tan kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Juventus'un eski futbolcusu Darko Kovacevic, Sırp golcünün takımdan ayrılmasının doğru bir karar olmadığını savunarak teknik direktör Luciano Spalletti'nin Vlahovic gibi bir santrfora ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın hücum hattına önemli katkı sağlayan Dusan Vlahovic'in Juventus'tan ayrılığı, İtalya'da yeniden tartışma konusu oldu. Torino temsilcisinin eski futbolcularından Darko Kovacevic, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Sırp yıldızın transfer kararını değerlendirdi.
"SPALETTİ'NİN İHTİYACI VAR"
Sırp eski golcü Kovacevic, "Vlahovic siyah-beyazı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Sadece Fiorentina'nın renkleri farklıydı." diye konuştu.
Dusan Vlahovic ile ilgili sözlerine devam eden Kovacevic, "Vlahovic, Juventus'un sergileyeceği performansa bağlı; belki de ayrıldığına pişman olur ancak Spalletti'nin onun gibi bir santrfora ihtiyacı var. Vlahovic'i takımda tutmalıydılar." dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 8 maçta oynayan 26 yaşındaki Sırp golcü Vlahovic, 6 kez gol sevinci yaşadı.