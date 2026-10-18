Spaletti (A Haber Foto Arşiv)

"SPALETTİ'NİN İHTİYACI VAR"

Sırp eski golcü Kovacevic, "Vlahovic siyah-beyazı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Sadece Fiorentina'nın renkleri farklıydı." diye konuştu.

Dusan Vlahovic ile ilgili sözlerine devam eden Kovacevic, "Vlahovic, Juventus'un sergileyeceği performansa bağlı; belki de ayrıldığına pişman olur ancak Spalletti'nin onun gibi bir santrfora ihtiyacı var. Vlahovic'i takımda tutmalıydılar." dedi.