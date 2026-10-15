Kartal Almanya’da sahne alıyor! İşte Hoffenheim maçının 11'leri
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Rhein-Neckar-Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Öte yandan Beşiktaş'ta 4 isim karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
-
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Avdullahu, Burger, Kramaric, Daghim, Hozek, Asllani.
-
Beşiktaş XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattra, Ndidi, İlhan, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.
4 İSİM YOK
Siyah-beyazlı takımda Hoffenheim karşılaşması öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Milli takımda sakatlanan ve UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica'nın yanı sıra Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor müsabakasında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ile hasta olan Ümit Akdağ'ın forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Hoffenheim maçının kamp kadrosuna alınmadı.
AVRUPA'DA 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.
Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı. Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.
HOFFENHEİM'DA TANIDIK BİR YÜZ: OZAN KABAK
Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor. Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.
AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
-
Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
-
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
-
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
-
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy