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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçında yok: Vincenzo Italiano açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçında yok: Vincenzo Italiano açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde Dusan Vlahovic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sırp golcünün bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bırakıldığını belirten Italiano, oyuncunun Almanya deplasmanında forma giyemeyeceğini söyledi. Siyah-beyazlı kulüp de Vlahovic'in viral gastroenterit tanısıyla tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, Dusan Vlahovic'in sağlık sorunu nedeniyle Almanya kafilesine dahil edilmediğini açıkladı.

İşte İtalyan teknik adamın tüm açıklamaları...

Basın toplantısında Italiano (AA)Basın toplantısında Italiano (AA)

BUNDESLİGA FARKI

"Çok farklı iki ligden bahsediyoruz. Avrupa başka, Süper Lig başka. İkisinin de hikayesi farklı. Her şeyi farklı. Puanlar da farklı. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Avrupa'da takımların motivasyonu farklı olabiliyor. Ligine kötü başlayan bir takım, Avrupa'da başka şeyler yapabiliyor. Biz kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak isteyecektir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim Avrupa'da önceliğimiz lig aşamasını geçmek, ilk 8 veya ilk 24 olur, hiç fark etmez. En büyük odağımız, lig aşamasından çıkmak. Biz buraya kalmak için çok mücadele ettik, 3 zorlu tur atladık ve buraya kaldık. Avrupa Ligi'ne iyi başladık, grubumuz zor, maçlarımız zor. Yarın maksimum konsantrasyon ve dikkatle elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

Basın toplantısında Italiano (AA)Basın toplantısında Italiano (AA)

VLAHOVIC'E DAİR

"Vlahovic maalesef aramızda olmayacak. Bağırsaklarında problem var. İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Önümüzde çok fazla ve sıkışık tarihlerde maçlar var. O da gelmek istemedi. Ümit de geçen gün hastaydı. Onu da ligde kullanamadık. Vlahovic yerine oynayacak oyuncularımız var, problem olmayacak. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok.

Basın toplantısında Italiano (AA)Basın toplantısında Italiano (AA)

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"

"Deplasmanda maçlar kaybettik, kaybetmeme ihtimalimiz kesinlikle vardı. İç sahaya yakın bir oyun oynamalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz. İç sahada taraftar faktörü var. İç sahada daha fazla pozisyona giriyoruz. Toplu ve topsuz daha iyi oynuyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Bunu hepimiz biliyoruz, merak etmeyin. Daha çok başlardayız, önümüzde uzun bir yol var. Fiziksel ve mental olarak kendimizi iyi gösterdik. Maksimum seviyeye getirebiliriz kendimizi. Çünkü, deplasmanlarda da kazanmak istiyoruz. Deplasmanlar asla kolay değildir. Daha takım gibi oynamalıyız. Yarın da önümüzde zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz."

"AÇLIĞI GÖSTERMELİYİZ"

"Herkes kazanmak istiyor, biz de istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Bu açlığı göstermeliyiz. Üç kulvarda iddialı olmak istiyorsanız, isteğinizin ve mentalinizin aynı olması lazım. Yarın kazanmak istiyoruz. Rakibin analizini yaptık, videolar izledik, bunları konuştuk. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorduk. Yarın nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Kendimizi göstermek istiyoruz. Maçı kontrol edebilecek miyiz, geride mi karşılayacağız bakalım ama önemli olan kazanma isteği!"

Basın toplantısında Italiano (AA)Basın toplantısında Italiano (AA)

SALİH ÖZCAN'IN KONUŞMASI

Basın toplantısında Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan da konuştu. Salih Özcan: "Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Kendimize güvenmeliyiz. Hoffenheim iyi bir takım. Taraftarımız yarın coşkuyla gelecek stadyuma. Bizim için başka bir motivasyon olacak. Konsantre olmamız, hata yapmamamız lazım. Oyun stilimizi göstermemiz ve 3 puanı almamız lazım."

"Hoffenheim bu seneye iyi başlayamadı ama iyi takım. Hatalar yapmamak lazım. Hatalar yapmazsak iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorum. Hoffenheim gerçekten aslında kaliteli ve genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da o seviyede iyi oynadılar. Kötü başladılar diye biz de rakibi hafife almamalıyız. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. İnşallah 3 puanla eve döneceğiz."

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