Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçında yok: Vincenzo Italiano açıkladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde Dusan Vlahovic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sırp golcünün bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bırakıldığını belirten Italiano, oyuncunun Almanya deplasmanında forma giyemeyeceğini söyledi. Siyah-beyazlı kulüp de Vlahovic'in viral gastroenterit tanısıyla tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, Dusan Vlahovic'in sağlık sorunu nedeniyle Almanya kafilesine dahil edilmediğini açıkladı.
İşte İtalyan teknik adamın tüm açıklamaları...
BUNDESLİGA FARKI
"Çok farklı iki ligden bahsediyoruz. Avrupa başka, Süper Lig başka. İkisinin de hikayesi farklı. Her şeyi farklı. Puanlar da farklı. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Avrupa'da takımların motivasyonu farklı olabiliyor. Ligine kötü başlayan bir takım, Avrupa'da başka şeyler yapabiliyor. Biz kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak isteyecektir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim Avrupa'da önceliğimiz lig aşamasını geçmek, ilk 8 veya ilk 24 olur, hiç fark etmez. En büyük odağımız, lig aşamasından çıkmak. Biz buraya kalmak için çok mücadele ettik, 3 zorlu tur atladık ve buraya kaldık. Avrupa Ligi'ne iyi başladık, grubumuz zor, maçlarımız zor. Yarın maksimum konsantrasyon ve dikkatle elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."
VLAHOVIC'E DAİR
"Vlahovic maalesef aramızda olmayacak. Bağırsaklarında problem var. İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Önümüzde çok fazla ve sıkışık tarihlerde maçlar var. O da gelmek istemedi. Ümit de geçen gün hastaydı. Onu da ligde kullanamadık. Vlahovic yerine oynayacak oyuncularımız var, problem olmayacak. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok.