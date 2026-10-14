Basın toplantısında Italiano (AA)

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"

"Deplasmanda maçlar kaybettik, kaybetmeme ihtimalimiz kesinlikle vardı. İç sahaya yakın bir oyun oynamalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz. İç sahada taraftar faktörü var. İç sahada daha fazla pozisyona giriyoruz. Toplu ve topsuz daha iyi oynuyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Bunu hepimiz biliyoruz, merak etmeyin. Daha çok başlardayız, önümüzde uzun bir yol var. Fiziksel ve mental olarak kendimizi iyi gösterdik. Maksimum seviyeye getirebiliriz kendimizi. Çünkü, deplasmanlarda da kazanmak istiyoruz. Deplasmanlar asla kolay değildir. Daha takım gibi oynamalıyız. Yarın da önümüzde zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz."

"Herkes kazanmak istiyor, biz de istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Bu açlığı göstermeliyiz. Üç kulvarda iddialı olmak istiyorsanız, isteğinizin ve mentalinizin aynı olması lazım. Yarın kazanmak istiyoruz. Rakibin analizini yaptık, videolar izledik, bunları konuştuk. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorduk. Yarın nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Kendimizi göstermek istiyoruz. Maçı kontrol edebilecek miyiz, geride mi karşılayacağız bakalım ama önemli olan kazanma isteği!"