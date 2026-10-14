Euroleague'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3'üncü mağlubiyetini alırken, Hapoel Tel Aviv 3'üncü kez sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla konuk ekipten Zizic oldu. Hapoel Tel Aviv'de ise Micic 16, Bryant 16, Coffey 15 ve Leday 15 sayıyla oynadı.