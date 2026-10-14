Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında Hapoel Tel Aviv'e deplasmanda 100-82 mağlup olarak üçüncü yenilgisini aldı
EuroLeague'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla organizasyondaki üçüncü yenilgisini yaşarken Hapoel Tel Aviv üçüncü galibiyetine ulaştı. Beşiktaş'ta Ante Zizic 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ev sahibi ekipte Vasilije Micic ve Elijah Bryant 16'şar sayıyla mücadele etti.
Euroleague'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3'üncü mağlubiyetini alırken, Hapoel Tel Aviv 3'üncü kez sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla konuk ekipten Zizic oldu. Hapoel Tel Aviv'de ise Micic 16, Bryant 16, Coffey 15 ve Leday 15 sayıyla oynadı.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
SALON: 8888 Sofia
HAKEMLER: Milan Nedovic, Jordi Aliaga, Piotr Pastusiak
Hapoel Tel Aviv: Coffey 15, Bryant 16, Micic 16, Blakeney 15, Satoransky 5, Leday 15, Odiase 6, Wainright 6, Oturu 6,
Beşiktaş: Morgan 5, Dotson 5, Furkan Korkmaz 4, Wilbekin 9, Zizic 17, Gabriel 10, Brown 9, Omoruyi 12, Nowell 7, Berk Uğurlu 4
1'İNCİ PERİYOT: 22 – 18
DEVRE: 43 – 39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75 – 55