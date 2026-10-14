Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Dusan Vlahovic

3 İSİM KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı takımda yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic ile tedavilerine devam edilen Vaclav Cerny ve Milot Rashica kadroya alınmadı.