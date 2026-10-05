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Beşiktaş, Trabzonspor’u 90-81 mağlup etti: Siyah-beyazlı ekip Basketbol Süper Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

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DHA
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Beşiktaş, Trabzonspor’u 90-81 mağlup etti: Siyah-beyazlı ekip Basketbol Süper Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 90-81 mağlup etti. İlk yarısı 46-46 eşitlikle sona eren karşılaşmada üçüncü periyotta üstünlüğü yeniden ele alan siyah-beyazlılar, sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Trabzonspor ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Beşiktaş’ta Nowell 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, bordo-mavililer ise ilk yenilgisini aldı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Beşiktaş, 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı kapatan Trabzonspor, devreye 46-46 eşitlikle girdi. Üçüncü periyodu 72-66 üstün geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 90-81 galip ayrıldı.

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması (AA)Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması (AA)

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Samet Biner

BEŞİKTAŞ: Nowell 16, Omoruyi 14, Brown 12, Berk Uğurlu 11, Metecan Birsen 11, DeJulius 7, Dotson 6, Morgan 6, Furkan Korkmaz 3, Wilbekin 2, Zizic 2

TRABZONSPOR: Canaan 14, Caupain Jr. 14, Keene 11, Tillman 9, Manek 9, Yiğit Arslan 8, Rıdvan Öncel 7, Yeboah 7, Terry 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-17

DEVRE: 46-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-66

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