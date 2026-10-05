Beşiktaş, Trabzonspor’u 90-81 mağlup etti: Siyah-beyazlı ekip Basketbol Süper Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 90-81 mağlup etti. İlk yarısı 46-46 eşitlikle sona eren karşılaşmada üçüncü periyotta üstünlüğü yeniden ele alan siyah-beyazlılar, sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Trabzonspor ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Beşiktaş’ta Nowell 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.