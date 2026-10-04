Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da tek aday olarak girdiği seçimi kazandı ve Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda yeniden Beşiktaş Başkanı oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi."

Beşiktaş Kulübü'nün Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı tamamlandı. Mevcut başkan Serdal Adalı, kullanılan 3 bin 910 oyun 3 bin 815'ini alarak yeni yönetim kurulu listesiyle birlikte yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, ilk olarak 29 Aralık 2024'te yapılan olağanüstü seçimde göreve gelmiş, ardından 11 Mayıs 2025'teki olağan genel kurulda da üyelerin desteğini alarak ikinci kez başkan seçilmişti. Yönetim kurulunda değişikliğe gitmek amacıyla olağanüstü seçim kararı alan Adalı, son kongrede de güven tazeledi. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'de gerçekleştirilecek.

Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asıl Üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek Üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin