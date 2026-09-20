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Serdal Adalı'dan Amedspor maçı sonrası MHK ve TFF başkanlarına rest!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Serdal Adalı'dan Amedspor maçı sonrası MHK ve TFF başkanlarına rest!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler’e deplasmanda 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, müsabakada verilen hakem kararlarına tepki gösterirken Merkez Hakem Kurulunu da eleştirdi.

Beşiktaş'ta 3-2'lik Amedspor yenilgisinin ardından Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, maçta verilen hakem kararlarına ve Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi.

İşte Başkan Serdal Adalı'nın maç sonu ifadeleri...

Serdal Adalı'dan Amedspor maçı sonrası MHK ve TFF başkanlarına rest! - 1

"DÖNÜP DOLAŞIYORUZ..."

Serdal Adalı: "Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılar'a teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum."

Serdal Adalı'dan Amedspor maçı sonrası MHK ve TFF başkanlarına rest! - 2

"TRABZONSPOR BAŞKANI BAŞLADI"

Serdal Adalı: "Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler.

Serdal Adalı'dan Amedspor maçı sonrası MHK ve TFF başkanlarına rest! - 3

"BU LİG BİTMEZ"

"Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!"

Serdal Adalı'dan Amedspor maçı sonrası MHK ve TFF başkanlarına rest! - 4

TFF BAŞKANINA GÖNDERMELER

Soru: TFF başkanının bir açıklaması olmuştu, yüzde 51 Diyarbakır diye bunun hakkında neler söylersiniz?

Serdal Adalı: "Çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o yüzde 51 takdir hakkını kullandılar. Aksini kimse iddia edemez. Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz."

Soru: Sayın başkan, Riva'da bir görüşmeniz olacak mı?

Serdal Adalı: "Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim! Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar!"

#Serdal Adalı #Beşiktaş #TFF
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