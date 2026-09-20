"Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!"

TFF BAŞKANINA GÖNDERMELER

Soru: TFF başkanının bir açıklaması olmuştu, yüzde 51 Diyarbakır diye bunun hakkında neler söylersiniz?

Serdal Adalı: "Çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o yüzde 51 takdir hakkını kullandılar. Aksini kimse iddia edemez. Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz."

Soru: Sayın başkan, Riva'da bir görüşmeniz olacak mı?

Serdal Adalı: "Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim! Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar!"