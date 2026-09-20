Serdal Adalı'dan Amedspor maçı sonrası MHK ve TFF başkanlarına rest!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler’e deplasmanda 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, müsabakada verilen hakem kararlarına tepki gösterirken Merkez Hakem Kurulunu da eleştirdi.
Beşiktaş'ta 3-2'lik Amedspor yenilgisinin ardından Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, maçta verilen hakem kararlarına ve Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi.
İşte Başkan Serdal Adalı'nın maç sonu ifadeleri...
"DÖNÜP DOLAŞIYORUZ..."
Serdal Adalı: "Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılar'a teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum."
"TRABZONSPOR BAŞKANI BAŞLADI"
Serdal Adalı: "Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler.