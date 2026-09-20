Beşiktaş, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Okan Buruk'un görüşlerinin maç devam ederken canlı yayında aktarılmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, beIN Sports hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Beşiktaş, Trabzonspor ile Galatasaray arasında dün akşam oynanan karşılaşmanın yayınında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görüşlerinin maç sürerken beIN Sports muhabiri tarafından canlı yayında aktarılmasına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN CANLI YAYINDAKİ AKTARIMA TEPKİ

Karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Okan Buruk'un görüşlerinin müsabaka devam ederken ekrana taşınması, Beşiktaş'ın açıklamasının odağında yer aldı. Kulüp, söz konusu yayının tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik. Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir."

"DURUŞUMUZ SOSYAL MEDYA MESAJLARINDAN İBARET DEĞİLDİR"

Beşiktaş, tepkisinin yalnızca canlı yayındaki aktarımla sınırlı olmadığını belirterek pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılma biçimini de eleştirdi. Kulüp, yayıncı kuruluş hakkında hukuki sürecin daha önce başlatıldığını açıkladı:

"Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir."

BEIN SPORTS HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüp, beIN Sports hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, diğer kulüplerden gelen benzer şikayetlerin atılan hukuki adımın gerekliliğini gösterdiği savunuldu:

"Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir."

TÜRK SPOR KAMUOYUNA DESTEK ÇAĞRISI

Beşiktaş, açıklamasının sonunda Türk spor kamuoyu ile kulüplere başlatılan hukuki süreci destekleme çağrısında bulundu:

"Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN DE OLAYA İLİŞKİN TEPKİ

Okan Buruk'un sözlerini aktaran yayıncı kuruluşa Fenerbahçe yönetiminden sert tepki geldi: Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna Açıklama

Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı? Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"