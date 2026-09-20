Canlı anlatım: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen siyah-beyazlılar, deplasmanda galip gelerek liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır'da karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor. Ligde son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar, milli araya 3 puanla girerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
AMED-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ
|Maç bilgisi
|Ayrıntı
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Hafta
|6. hafta
|Karşılaşma
|Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
|Stat
|Diyarbakır Stadı
|Başlama saati
|20.00
|Hakem
|Ali Şansalan
|Yayın kanalı
|beIN SPORTS 1
DİYARBAKIR'DA LİDERLİK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın sonucu, Süper Lig'deki liderlik yarışını doğrudan etkileyecek.
Mücadeleyi kazanan takım, 6. haftanın sonunda Süper Lig'in yeni lideri olacak. Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması halinde ise liderlik koltuğuna Beşiktaş oturacak.
Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki yükselişini Diyarbakır deplasmanında da sürdürerek milli araya zirvede girmek istiyor.
MAÇTA İLK 11'LER
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic