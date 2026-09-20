TROSSARD KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Leandro Trossard, Diyarbakır kafilesinde yer almadı.

Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Böylece siyah-beyazlılar deplasmana dört futbolcusundan yoksun gitti.