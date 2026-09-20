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Canlı anlatım: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı anlatım: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen siyah-beyazlılar, deplasmanda galip gelerek liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır'da karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor. Ligde son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar, milli araya 3 puanla girerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Canlı anlatım: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş - 1

AMED-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ

Maç bilgisi Ayrıntı
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Hafta 6. hafta
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
Stat Diyarbakır Stadı
Başlama saati 20.00
Hakem Ali Şansalan
Yayın kanalı beIN SPORTS 1

DİYARBAKIR'DA LİDERLİK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın sonucu, Süper Lig'deki liderlik yarışını doğrudan etkileyecek.

Mücadeleyi kazanan takım, 6. haftanın sonunda Süper Lig'in yeni lideri olacak. Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması halinde ise liderlik koltuğuna Beşiktaş oturacak.

Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki yükselişini Diyarbakır deplasmanında da sürdürerek milli araya zirvede girmek istiyor.

Canlı anlatım: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş - 2

MAÇTA İLK 11'LER


Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic

Canlı anlatım: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş - 3

TROSSARD KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Leandro Trossard, Diyarbakır kafilesinde yer almadı.

Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Böylece siyah-beyazlılar deplasmana dört futbolcusundan yoksun gitti.

Canlı anlatım: Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş - 4

Beşiktaş'ta kadroda olmayan futbolcular Durumu
Leandro Trossard Sakat
Yasin Özcan Kamp kadrosunda yok
Semih Kılıçsoy Kamp kadrosunda yok
Mustafa Erhan Hekimoğlu Kamp kadrosunda yok

BEŞİKTAŞ'IN AMED MAÇI KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin Diyarbakır deplasmanına götürdüğü kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

#Beşiktaş Amed Sportif Faaliyetler Maçı Muhtemel 11'ler #Leandro Trossard Sakatlık Durumu Beşiktaş
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