Avrupa'ya Kartal Pençesi! Beşiktaş, Marsilya'yı İstanbul'dan puansız gönderdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne görkemli bir başlangıç yaptı! İlk yarısı 1-1 sona eren Olimpik Marsilya karşılaşmasının ikinci yarısında vites yükselten siyah-beyazlılar, rakibine adeta nefes aldırmadı. Skoru 4-1’e taşıyan Kartal, Tüpraş Stadyumu’nda unutulmaz bir geceye imza atarak Marsilya’yı İstanbul’dan eli boş gönderdi ve Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında adeta fırtına gibi esti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ikinci yarıda vites yükselten siyah-beyazlılar, rakibine art arda bulduğu gollerle üstünlüğünü kabul ettirdi.
İLK YARI
3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Vlahovic'in uzun pasında İlhan Fakılı sağ çizgide topla buluştu. Bu oyuncunun rakiplerini çalımladıktan sonra ceza yayı yakınından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı
13. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Abdallah'ın sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Nübel sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Olatitan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Fakılı'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci De Lange'nin sağından filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Abdelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdallah'ın sağ çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak, yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-1
45+3. dakikada yay üzerindeki Vlahovic'in ara pasında Orkun'un penaltı noktası önünden karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci De Lange gole izin vermedi.
İKİNCİ YARI
56. dakikada ceza yayı gerisindeki Orkun'un pasında sağ tarafta topla buluşan Cerny'nin içeri doğru kat ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1
59. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Amir Murillo kafayla topu filelere gönderdi. 3-1
68. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına geri döndü.
81. dakikada Olaitan'ın Vlahovic ile paslaştıktan sonra sol taraftan pasında Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşta top filelerle buluştu. 4-1
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU
- Kaleci: Nübel, Doğan, Emir Yaşar
- Defans: Ouattara, Agbadou, Taylan, Rıdvan, Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan, Yasin Özcan, Murillo
- Orta saha: Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Miretti, İlhan Fakılı
- Forvet: Oh, Poku, Vlahovic, Semih