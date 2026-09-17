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İLK YARI

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Vlahovic'in uzun pasında İlhan Fakılı sağ çizgide topla buluştu. Bu oyuncunun rakiplerini çalımladıktan sonra ceza yayı yakınından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı



13. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Abdallah'ın sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Nübel sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



15. dakikada Olatitan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Fakılı'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci De Lange'nin sağından filelerle buluştu. 1-0



30. dakikada Abdelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdallah'ın sağ çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak, yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-1



45+3. dakikada yay üzerindeki Vlahovic'in ara pasında Orkun'un penaltı noktası önünden karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci De Lange gole izin vermedi.