Takımın performansından mutlu olduğunu dile getiren Nübel, " Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan ve bugün oynadığımız oyundan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

'GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR AMA ŞU AN MUTLUYUZ'

Geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu ancak şu anda mutlu olduklarını ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. 1. dakikadan itibaren ciddiyeti elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Savunma, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz iyi. Hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz." diye konuştu.

'BU RUH TÜM TAKIMDA OLDUĞU SÜRECE GÜZEL HAFTALAR DA GEÇİRECEĞİZ'

Taraftarın desteği hakkında da konuşan Nübel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi bir his. Özgüven veren bir hissiyat. Taraftar tüm takım için burada. Bir takım oyunu oynuyoruz. Bu ruh tüm takımda olduğu sürece güzel haftalar da geçireceğiz."