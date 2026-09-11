Alexander Nübel'den Erzurumspor galibiyeti yorumu: "Bu şekilde devam etmek istiyoruz"
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, başarılı Alman file bekçisi Alexander Nübel karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takım savunmasının mükemmel işlediğini ve kalesini gole kapatmanın önemini vurgulayan tecrübeli eldiven, derbi zaferinin ardından alınan bu galibiyetin takıma büyük özgüven kazandırdığını belirtti.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Alman file bekçisi Alexander Nübel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımın performansından mutlu olduğunu dile getiren Nübel, "Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan ve bugün oynadığımız oyundan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.
'GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR AMA ŞU AN MUTLUYUZ'
Geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu ancak şu anda mutlu olduklarını ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. 1. dakikadan itibaren ciddiyeti elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Savunma, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz iyi. Hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz." diye konuştu.
'BU RUH TÜM TAKIMDA OLDUĞU SÜRECE GÜZEL HAFTALAR DA GEÇİRECEĞİZ'
Taraftarın desteği hakkında da konuşan Nübel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok iyi bir his. Özgüven veren bir hissiyat. Taraftar tüm takım için burada. Bir takım oyunu oynuyoruz. Bu ruh tüm takımda olduğu sürece güzel haftalar da geçireceğiz."