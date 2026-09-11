Beşiktaş'tan Erzurumspor galibiyeti sonrası hakeme sert tepki: "Gözümüzden kaçtı sanmayın"
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0'lık net skorla mağlup eden Beşiktaş'ta, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına yönelik büyük tepki yükseldi. Dolmabahçe'de bu sezon çıktığı 3 lig maçını da kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, galibiyete rağmen maçtaki tartışmalı pozisyonlar ve iptal edilen goller nedeniyle tepkisini dile getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK engelini 3 golle aşan siyah-beyazlılar, iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü.
Bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puan toplayan Kartal, Dolmabahçe'de konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve son olarak Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.
GÖZLER MARSİLYA VE AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇLARINDA
İç sahadaki kusursuz serisini sürdüren Beşiktaş, rotasını zorlu fikstüre çevirdi. Siyah-beyazlılar, bir sonraki iç saha maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek. Kartal, Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
SİYAH-BEYAZLILARDAN SOSYAL MEDYADA HAKEM İSYANI
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapan Beşiktaş, penaltı beklediği pozisyonlar ve iptal edilen gollerle ilgili, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın" ifadelerini kullandı.