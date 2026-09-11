Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0'lık net skorla mağlup eden Beşiktaş'ta, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına yönelik büyük tepki yükseldi. Dolmabahçe'de bu sezon çıktığı 3 lig maçını da kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, galibiyete rağmen maçtaki tartışmalı pozisyonlar ve iptal edilen goller nedeniyle tepkisini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK engelini 3 golle aşan siyah-beyazlılar, iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü. Bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puan toplayan Kartal, Dolmabahçe'de konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve son olarak Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

GÖZLER MARSİLYA VE AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇLARINDA İç sahadaki kusursuz serisini sürdüren Beşiktaş, rotasını zorlu fikstüre çevirdi. Siyah-beyazlılar, bir sonraki iç saha maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek. Kartal, Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.