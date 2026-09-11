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Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK

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Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetti. Siyah-beyazlılar, rakibini 3 golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Beşiktaş, Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı'nın attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.

Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

2. dakikada Murillo'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oh'un karşı karşıya şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

5. dakikada Trossard'ın pasını ceza sahası sol köşesinde son çizgiye yakın yerde alan Orkun Kökçü'nün yerden çıkardığı topa ön direğe hareketlenen Cerny vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

21. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaptan Orkun'un sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Emirhan Topçu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK - 2

27. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK yarı alanının solunda topu alarak içeri kateden Trossard, pasını solundaki Oh'a verdikten sonra koşusuna devam etti. Trossard, Güney Koreli santrforun yerden altıpasa gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 2-0.

45. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olaitan'ın şutunda top, kaleci Ertuğrul'dan döndü.

45+1. dakikada Orkun'un soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Oh'un kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK - 3

(İKİNCİ YARI)

51. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cerny, içeriye pasını aktarırken Trossard meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla monitöre pozisyonu izlemeye gelen hakem Gürcan Hasova, atak başlangıcında Agbadou'nun orta alanda elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

62. dakikada sol çaprazda Ouattara'nın pasında Cerny, penaltı noktası gerisinden vuruşunu yaparken kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Arka direğe açılan topu Oh tamamlamak isterken, top dışarı çıktı.

75. dakikada orta sahada kazanılan topta Owusu, derinlemesine pasında Diabate'yi buluşturdu. Topla ilerleyen Diabate ceza yayı sağından vuruşundan top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK - 4

81. dakikada sağ çaprazda Trossard'dan topu alan Kartal Kayra arka direğe ortaladı. Murillo kafayla topu kale önüne indirirken İlhan Fakılı'nın vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa gelişine plase vuran Mustafa Yumlu'nun şutunda top direkten dönerek kaleye paralel gitti, sonrasında savunma uzaklaştırdı.

Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK - 5

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Kadıköy'de siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta takımının ilk golünü kaydeden ancak sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'ya şans verirken, forvette Vlahovic'in yerine Hyeon-gyu Oh'u görevlendirdi.

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Emanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.

Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı oynatan deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'a forma verdi.

Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK - 6

ORKUN KÖKÇÜ'YE TEZAHÜRAT JESTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın 'Pınarbaşı' adlı tezahürat olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.

Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.

ŞAMPİYON SPORCULAR TARAFTARLARI SELAMLADI

Beşiktaş'ta yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve madalya kazanan sporcular, maç öncesinde taraftarlarla buluştu.

Maç öncesi sahaya çıkan siyah-beyazlı sporcular, tur atarak taraftarları selamladı.

Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK - 7

RIDVAN YILMAZ'A DALYA PLAKETİ

Arca Çorum FK ile oynanan karışlaşmada Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK maçı öncesinde plaketini aldı.

Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncuya 100 numaralı forma hediye etti.

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