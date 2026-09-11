Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK

51. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cerny, içeriye pasını aktarırken Trossard meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla monitöre pozisyonu izlemeye gelen hakem Gürcan Hasova, atak başlangıcında Agbadou'nun orta alanda elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

81. dakikada sağ çaprazda Trossard'dan topu alan Kartal Kayra arka direğe ortaladı. Murillo kafayla topu kale önüne indirirken İlhan Fakılı'nın vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Kadıköy'de siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta takımının ilk golünü kaydeden ancak sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'ya şans verirken, forvette Vlahovic'in yerine Hyeon-gyu Oh'u görevlendirdi.

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Emanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.

Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı oynatan deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'a forma verdi.