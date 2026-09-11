Kartal evinde galibiyete uçtu! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetti. Siyah-beyazlılar, rakibini 3 golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Beşiktaş, Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı'nın attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada Murillo'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oh'un karşı karşıya şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
5. dakikada Trossard'ın pasını ceza sahası sol köşesinde son çizgiye yakın yerde alan Orkun Kökçü'nün yerden çıkardığı topa ön direğe hareketlenen Cerny vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
21. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaptan Orkun'un sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Emirhan Topçu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK yarı alanının solunda topu alarak içeri kateden Trossard, pasını solundaki Oh'a verdikten sonra koşusuna devam etti. Trossard, Güney Koreli santrforun yerden altıpasa gönderdiği topu filelerle buluşturdu: 2-0.
45. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olaitan'ın şutunda top, kaleci Ertuğrul'dan döndü.
45+1. dakikada Orkun'un soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Oh'un kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.