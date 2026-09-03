Ümit Akdağ resmen Beşiktaş'ta! 4 yıllık sözleşme imzalandı
Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Corendon Alanyaspor'un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, transfer sürecinde Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜMİT AKDAĞ AÇIKLAMASI
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
GENÇ SAVUNMACI İÇİN 4 YILLIK ANLAŞMA
Beşiktaş, Ümit Akdağ transferiyle ilgili resmi duyurusunda genç futbolcuya başarı dileklerini iletti.