Beşiktaş'ın Raskin transferinde pürüz! Rangers son anda teklifi reddetti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi listesinin teslim edilmesine saatler kala orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin için devreye girerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Teklif Rangers tarafından kabul edilmezken iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.