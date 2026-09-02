Beşiktaş'ın Raskin transferinde pürüz! Rangers son anda teklifi reddetti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi listesinin teslim edilmesine saatler kala orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin için devreye girerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Teklif Rangers tarafından kabul edilmezken iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi listesinin teslim edilmesine saatler kala transfer çalışmalarına hız verdi.
İKİ KULÜP GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş, 25 yaşındaki Belçikalı orta saha Nicolas Raskin'in transferi için Rangers ile görüştü. Siyah-beyazlı yönetim, Raskin'in İstanbul'a gelmeyi kabul etmesi halinde resmi işlemleri hızla tamamlayacak.
RASKIN TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI
Beşiktaş'ın Nicolas Raskin transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Belçikalı orta sahanın transferinde anlaşma sağlanamadı.
İSKOÇLAR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Rangers'a Raskin için satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sundu. Ancak İskoç ekibinin yöneticileri siyah-beyazlıların teklifini kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından Raskin'in Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. İki takım arasında görüşmeler sürüyor.
TRANSFER İLGİSİ NEDENİYLE KADRO DIŞINDA KALDI
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Raskin'in transfer görüşmeleri nedeniyle Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi rövanşının kadrosuna alınmadığını açıklamıştı. Belçikalı orta saha son dönemde Rangers'ın maç kadrolarında yer almıyor.