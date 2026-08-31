Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti. Sırp yıldız golcü Dusan Vlahovic’in hat-trick yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlılar, rakibini 6-2 mağlup etti. İşte nefes kesen maçta yaşananlar…
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'yi ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.
Gol düellosuna sahne olan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 6-2 mağlup etti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazından rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapan Vlahovic'un vuruşunda golü kaleci Felipe önledi.
36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Trossard, ceza sahası sol çaprazında açısını kaybetti. Belçikalı futbolcunun arka direğe ortasında Murillo'nun diziyle yaptığı vuruşta üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Felipe kontrol etti.
42. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
43. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 2-0.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 2-0 önde bitirdi.
(İKİNCİ YARI)
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