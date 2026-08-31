Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK

MAÇTAN NOTLAR Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayan Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz ekibi karşısında son maça göre 4 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı futbol takımı maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu, şans bekledi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre 4 değişik yaptı. 48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı kulübeye çekerken, ilk 11'de Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Trossard'ı sahaya sürdü. Beşiktaş'ın yein transferleriı Ernest Poku ile Fabio Miretti ise kulübede yer aldı.

RIDVAN YILMAZ, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇINA ÇIKTI Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla daha önce Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken, 4 gol kaydetti. Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen 25 yaşındaki sol bek, Çorum FK maçında 100. maç heyecanını yaşadı.