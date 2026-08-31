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Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti. Sırp yıldız golcü Dusan Vlahovic’in hat-trick yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlılar, rakibini 6-2 mağlup etti. İşte nefes kesen maçta yaşananlar…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'yi ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 6-2 mağlup etti.

Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada ceza sahası sağ çaprazından rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapan Vlahovic'un vuruşunda golü kaleci Felipe önledi.

36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Trossard, ceza sahası sol çaprazında açısını kaybetti. Belçikalı futbolcunun arka direğe ortasında Murillo'nun diziyle yaptığı vuruşta üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Felipe kontrol etti.

42. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

43. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 2-0.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 2-0 önde bitirdi.

Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK - 2

(İKİNCİ YARI)

Detaylar birazdan...

Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK - 3

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayan Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz ekibi karşısında son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu, şans bekledi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre 4 değişik yaptı.

48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı kulübeye çekerken, ilk 11'de Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Trossard'ı sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın yein transferleriı Ernest Poku ile Fabio Miretti ise kulübede yer aldı.

Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK - 4

RIDVAN YILMAZ, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇINA ÇIKTI

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla daha önce Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen 25 yaşındaki sol bek, Çorum FK maçında 100. maç heyecanını yaşadı.

Sırp yıldız Kartal’ı uçurdu! Maç sonucu: Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK - 5

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Beşiktaş Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 30 Ağustos için Tüpraş Stadı'ndaki kale arkası tribünlerindeki her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı. Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

Beşiktaş taraftarı ayrıca statta 10. Yıl Marşı'nın çalınmasıyla Doğu Tribün'de Türk bayrağı açtı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

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