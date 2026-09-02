Beşiktaş'tan Raskin atağı! "Evet" dediği an uçak gönderilecek

BEŞİKTAŞ RANGERS İLE ANLAŞTI

Beşiktaş, 25 yaşındaki Belçikalı orta saha Nicolas Raskin'in transferi için Rangers ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı yönetim, Raskin'in İstanbul'a gelmeyi kabul etmesi halinde resmi işlemleri hızla tamamlayacak. Transferde son kararın oyuncuya kaldığı belirtiliyor.