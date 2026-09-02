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Beşiktaş'tan Raskin atağı! "Evet" dediği an uçak gönderilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Raskin atağı! "Evet" dediği an uçak gönderilecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi listesinin teslim edilmesine saatler kala orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin için önemli mesafe katetti. Raskin'in Beşiktaş'a "evet" demesi halinde gün içerisinde özel uçakla İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi listesinin teslim edilmesine saatler kala transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, orta saha takviyesi için Rangers forması giyen Nicolas Raskin transferinde önemli mesafe katetti.

Beşiktaş'tan Raskin atağı! "Evet" dediği an uçak gönderilecek - 1

BEŞİKTAŞ RANGERS İLE ANLAŞTI

Beşiktaş, 25 yaşındaki Belçikalı orta saha Nicolas Raskin'in transferi için Rangers ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı yönetim, Raskin'in İstanbul'a gelmeyi kabul etmesi halinde resmi işlemleri hızla tamamlayacak. Transferde son kararın oyuncuya kaldığı belirtiliyor.

Beşiktaş'tan Raskin atağı! "Evet" dediği an uçak gönderilecek - 2

UEFA LİSTESİNE YETİŞTİRİLECEK

Beşiktaş yönetiminin Raskin'i gün içerisinde özel uçakla İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, transferin tamamlanmasının ardından Belçikalı futbolcuyu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın Avrupa listesi için işlemleri bu gece tamamlaması gerekiyor.

Beşiktaş'tan Raskin atağı! "Evet" dediği an uçak gönderilecek - 3

TRANSFER İLGİSİ NEDENİYLE KADRO DIŞINDA KALDI

Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Raskin'in transfer görüşmeleri nedeniyle Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi rövanşının kadrosuna alınmadığını açıklamıştı. Belçikalı orta saha son dönemde Rangers'ın maç kadrolarında yer almıyor.

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